Главный санитарный врач Свердловской области заявил о развитии пандемии по негативному сценарию

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских в ходе традиционного брифинга о ситуации с коронавирусом заявил, что пандемия в регионе развивается по негативному сценарию.

Козловских отметил большой прирост числа заболевших в области — 155 человек за последний сутки, и сказал, что в ближайшее время спад заболеваемости не прогнозируется.

«К сожалению, мы наблюдаем, что наши сограждане не соблюдают те режимы, которые прописаны. Из-за несоблюдения этих режимов мы имеем такой большой рост. И я хочу сказать, что и сейчас на подтверждении, и на следующие сутки будут сопоставимые цифры. К сожалению, ситуация развивается пока по негативному сценарию. Особенно для крупных городов. Особенно для Екатеринбурга», — сказал он.

Главный санитарный врач заявил, что власти будут работать над усилением «профилактической и административной работы органов внутренних дел». В первую очередь, будет усилен контроль за общественным транспортом и общественными местами — ранее для всех, кто хочет воспользоваться автобусом или пойти в магазин, ввели обязательный масочный режим.

Также власти намерены обратить внимание на работающие предприятия, в том числе — на малый бизнес. В случае выявления карантинных нарушений — отсутствия масок у персонала и дезинфицирующих средств — будет ставиться вопрос о закрытии.

«Соблюдение этих простых правил, социальное разобщение, позволит существенно снизить циркуляцию вируса в обществе. Иначе, в отсутствие вакцины, пока не выработается иммунная прослойка — это порядка 60% населения должны переболеть, посчитайте, сколько человек — вирус будет свободно циркулировать».

По состоянию на 8 апреля в Свердловской области было выявлено 1584 случая заражений COVID-19. 3 человека погибли, состояние 14 оценивается, как тяжелое, состояние 34 — как средней тяжести. 292 человека удалось вылечить.