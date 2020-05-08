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Основателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали на два месяца по делу о вымогательстве

Общество

 

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, подозреваемого в вымогательстве денег у сотрудника правоохранительных органов. Он останется под стражей до 6 июля, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Сам Воронцов вину не признал. Как уточнил адвокат, в ходе заседания создатель проекта «Омбудсмен полиции» назвал уголовное дело местью за его общественную деятельность, направленную на отстаивание трудовых прав рядовых сотрудников полиции. Защита Воронцова планирует обжаловать решение судьи.

Напомним, накануне к создателю паблика «Омбудсмен полиции», рассказывающему о злоупотреблениях сотрудников правоохранительных органов, пришли с обысками сотрудники УСБ МВД. Оказалось, что Воронцов проходит обвиняемым по делу о вымогательстве: по версии следствия, блогер требовал от некоего сотрудника полиции 300 тысяч рублей, угрожая выложить его личные фотографии в общий доступ. Полицейский платить отказался, после чего фото были опубликованы в соцсетях, утверждают в МВД.

Фото: пресс-служба суда

Как написал «Московский комсомолец», 8 мая сотрудники конвойного полка якобы «наотрез отказались сопровождать подозреваемого в вымогательстве Воронцова в Тверской суд, заявив, что они всецело поддерживают его деятельность». Однако в МВД эту информацию опровергают.

В середине апреля к Воронцову уже приходили с обысками по уголовному делу о фейках про коронавирус. Тогда он проходил по нему в статусе свидетеля.

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Теги:
блогеры, москва, арест, омбудсмен
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