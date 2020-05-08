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В Оренбургской области арестовали иеромонаха по делу о педофилии

Общество

 

Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца иеромонаха Климента (Кораблева) по делу о «совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних». Об этом «Урал. МБХ медиа» сообщили в Следственном комитете по региону.

СК отказался называть статью, по которой возбуждено уголовное дело. По версии следствия, священник совершил преступление в отношении троих несовершеннолетних. Известно, что 40-летний священнослужитель из села Заглядино Асекеевского района отказался дать показания и признать вину. 

На сайте Бузулукской епархии указано, что «иеромонах Климент (Кораблев) от 02 мая 2020 г. запрещен в священнослужении на время ведения следствия и полного выяснения обстоятельств случившегося».

Теги:
церковь, оренбургская область, nt
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