В Оренбургской области арестовали иеромонаха по делу о педофилии

Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца иеромонаха Климента (Кораблева) по делу о «совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних». Об этом «Урал. МБХ медиа» сообщили в Следственном комитете по региону.

СК отказался называть статью, по которой возбуждено уголовное дело. По версии следствия, священник совершил преступление в отношении троих несовершеннолетних. Известно, что 40-летний священнослужитель из села Заглядино Асекеевского района отказался дать показания и признать вину.

На сайте Бузулукской епархии указано, что «иеромонах Климент (Кораблев) от 02 мая 2020 г. запрещен в священнослужении на время ведения следствия и полного выяснения обстоятельств случившегося».