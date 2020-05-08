В Барселоне полиция задержала готовившего теракт члена «Исламского государства»
В Барселоне национальная полиция задержала предполагаемого члена запрещенной международной террористической организации «Исламское государство», которого подозревают в подготовке теракта. Об операции сообщает Reuters.
«Подозреваемый намеревался совершить террористический акт, подробности которого неизвестны», — цитирует агентство заявление полиции.
Мужчина, планировавший атаку в Барселоне, является выходцем из Марокко. Каталонское издание Ara утверждает, что в организацию мужчину завербовали четыре года назад. Действовать он собирался в одиночку.
Задержать предполагаемого терориста удалось после совместного расследования со службами безопасности Марокко и США.
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