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В Барселоне полиция задержала готовившего теракт члена «Исламского государства»

Общество

 

В Барселоне национальная полиция задержала предполагаемого члена запрещенной международной террористической организации «Исламское государство», которого подозревают в подготовке теракта. Об операции сообщает Reuters.

«Подозреваемый намеревался совершить террористический акт, подробности которого неизвестны», — цитирует агентство заявление полиции.

Мужчина, планировавший атаку в Барселоне, является выходцем из Марокко. Каталонское издание Ara утверждает, что в организацию мужчину завербовали четыре года назад. Действовать он собирался в одиночку.

Задержать предполагаемого терориста удалось после совместного расследования со службами безопасности Марокко и США.

Теги:
sn, барселона, терроризм, марокко
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