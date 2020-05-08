Роскомнадзор уточнил претензии к статье «Новой газеты» о ситуации с коронавирусом в Чечне

Роскомнадзор пояснил «Новой газете», какая именно информация в статье Елены Милашиной «Смерть от коронавируса – меньшее зло», по мнению Генпрокуратуры, «могла спровоцировать рост панических настроений в условиях коронавирусной инфекции». Разъяснения поступили в редакцию 4 мая.

Претензии ведомства вызвала информация о закрытии на карантин некоторых больниц в Чечне из-за выявленных случаев заражения COVID-19. В соответствии с законом «Об информации…» «Новая газета» ограничит доступ только к этому фрагменту материала.

Роскомнадзор в середине апреля потребовал удалить статью Милашиной, в которой рассказывалось о ситуации с коронавирусом в Чечне, не уточнив, что именно в материале было некорректным. В тексте рассказывалось о том, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции.

Это произошло после критики материала главой республики Рамзаном Кадыровым, он выступил с угрозами в адрес журналистки. «Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление, то так и скажите», — обращался Кадыров к федеральным властям в своем инстаграме. В Кремле говорили, что не увидели «ничего необычного» в угрозах журналистке Милашиной, и отказывались реагировать на действия чеченского руководства.