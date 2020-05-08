«Касперский»: в 2020 году количество атак на использующие WordPress российские сайты выросло вдвое

Число хакерских атак на пользователей российских сайтов с системой управления контентом (CMS) WordPress выросло почти вдвое с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского».

По данным компании, в 2020 году с вредоносными программами столкнулись около 730 тысяч пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress. Отмечается, что число уникальных адресов, распространявших вредоносные объекты, достигло 38 тысяч.

«Злоумышленники использовали набор уже известных уязвимостей в плагинах, которые были найдены с помощью массового сканирования. Обнаружив брешь на сайте они не только встраивали вредоносный код для перенаправления пользователей, но и оставляли за собой возможность в дальнейшем управлять этим сайтом», — рассказал РБК старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Денис Легезо.

Директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков поясняет, что обнаружение уязвимости в CMS позволяет автоматически атаковать сразу множество сайтов, что позволяет хакерам продавать доступ к одному сайту всего за 0,15 доллара.

Согласно данным регистратора доменных имен и хостинг-провайдеров Reg.ru, на WordPress в доменной зоне .ru работают 524,5 тысячи сайтов (51%), однако по оценке Координационного центра доменов WordPress пользуются только 15,4% сайтов зоны.ru. При этом, отмечает газета, у 64,7% сайтов Координационный центр доменов не выявил систему управления содержимым.