За сутки в России выявили еще 10 699 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 10 699 заболевших коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщает оперштаб. Число заболевших в стране достигло 187 859.

Лидерами по количеству заразившихся остаются Москва, Подмосковье и Петербург. В этих регионах за сутки выявили 5846, 918 и 375 новых заболевших соответственно.

Умерли по всей стране, по последним данным, 1723 человека с COVID-19. Из них 98 заболевших — за сутки. Вылечились от коронавирусной инфекции за все время пандемии 26 608 человек (+ 2805 выздоровевших за сутки).

Из-за ситуации с коронавирусом власти Москвы и Подмосковья продлили действие ограничений до конца мая. С 12 мая жители столицы будут обязаны носить маски и перчатки в транспорте, в Подмосковье «масочный режим» распространили на все общественные места. В ряде других регионов он уже действует.