Роспотребнадзор рекомендовал приостановить раздельный сбор отходов на время пандемии коронавируса

Роспотребнадзор на время пандемии коронавируса рекомендовал приостановить раздельный сбор мусора, так как при сортировке отходов и их переработке персонал предприятия может заразиться. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Из-за того, что пациенты с легкими формами COVID-19 лечатся на дому, любой утилизированный предмет потенциально может быть заражен, отметили в Роспотребнадзоре. Однако вирус в окружающей среде погибает через трое суток, и при правильной упаковке отходов он не нанесет вреда.

Систему раздельного сбора твердых бытовых отходов внедрили еще не во всех российских регионах, уточнили в Роспотребнадзоре. Во многих населенных пунктах их собирают в контейнеры со смешанными отходами, которые должны транспортировать и захоронять на полигонах компании с соответствующей лицензией.

При этом с прошлого года во всех российских регионах, кроме Москвы, Петербурга и Севастополя, началась мусорная реформа. Ее цель — создание новой системы утилизации бытовых отходов. За сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы — их услуги оплачиваются отдельно от услуг ЖКХ. В ноябре прошлого года Минприроды отмечало, что угроза мусорного коллапса существует в 16 российских регионах.