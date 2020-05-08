«Ведомости»: Минтранс предложил выплатить авиакомпаниям по 365 рублей за каждого неперевезенного пассажира

Минтранс предложил заплатить авиакомпаниям по 365 рублей за каждого пассажира, потерянного в этого году по сравнению с аналогичным месяцем прошлого. С проектом постановления ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердил источник издания.

В прошлом году 365 рублей составили расходы российских авиакомпаний на зарплаты, аэропортовые сборы и платежи лизинговым компаниям в пересчете на каждого перевезенного пассажира, отмечает Минтранс. Падение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса началось в марте этого года, когда авиация потеряла по сравнению с тем же периодом прошлого года 2,5 млн пассажиров (28%).

При этом рассчитывать на выплаты могут лишь те авиакомпании, которые не прекратили пассажирские перевозки и в каждом отчетном периоде сократили не более 10% всех пилотов и бортпроводников. Таким образом, претендовать на субсидии в апреле-мае не могут в том числе «Победа», Nordwind, «Икар», Azur Air, Royal Flight и I Fly, так как они приостановили полеты в апреле.

Топ-менеджеры трех авиакомпаний сказали «Ведомостям», что 365 рублей за пассажира – очень мало, а 23,4 млрд и близко не покрывают потерь отрасли от пандемии. Однако два собеседника отметили, что это лучше, чем ничего. Один из источников «Ведомостей» удивился и способу распределения денег: больше всего субсидий получит тот, кто сильнее всех сократил перевозки относительно 2019 года. Источник добавил, что сохранение хоть части полетов важно для производственного процесса, и авиакомпании, не стали бы дополнительно сокращать рейсы, если бы знали о принципе распределения субсидий.

Напомним, Россия в марте приостановила международное авиасообщение из-за ситуации с коронавирусом. С 30 марта она полностью закрыла границы, пересекать их могут только отдельные категории граждан. После этого сократилось и число рейсов внутри страны, а часть авиаперевозчиков после прекращения международного авиасообщения вовсе прекратили полеты и внутри страны.