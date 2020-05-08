Правительство предложило раздавать многодетным семьям медицинские маски и ноутбуки

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила рассмотреть вопрос об обеспечении многодетных семьей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами индивидуальной защиты, продуктовыми наборами и «электронными и другими устройствами для поддержки обучения детей в дистанционном режиме». Об этом пишет Интерфакс.

Кроме того, предлагается ввести меры дополнительной поддержки для семей, в которых один из родителей потерял работу, чей доход на одного человека упал ниже прожиточного минимума, или семей с инвалидами, находящихся в трудной ситуации.

Голикова поручила проработать возможность размещения в гостиницах и пансионатах людей, живущих в приютах и домах престарелых, а также облегчить процедуру выписывания для детей с паллиативным статусом наркотических и психотропных веществ.

Минтруд и Минфин совместно с региональными и федеральными властями должны предоставить предложения «о целесообразности предоставления дополнительных мер поддержки» до 15 мая.