В Якутии выявили коронавирус у 64 студентов СВФУ

В Якутии выявили 34 новых случая заражения коронавирусом среди студентов Северо-Восточного федерального университета (СВФУ). Таким образом, число заболевших студентов увеличилось до 64. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев.

«В Якутии за сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом. Из них 34 — студенты СВФУ. Очаг полностью выявлен. Надеемся, что больше серьезного прибавления больных по университету не будет», — сказал Николаев.

4 мая в общежитии СВФУ ввели карантин после того, как у одного из студентов выявили COVID-19. Через три дня коронавирус зафиксировали у 30 студентов.

Всего в республике зафиксировали 385 случаев заражения коронавирусом, четыре человека умерли, еще 66 — выздоровели.