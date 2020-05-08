В России крупнейшие банки не воспользовались разрешением ЦБ на удаленное открытие счетов

В России крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, несмотря на предоставленную Центробанком возможность. Об этом пишет РБК.

В колл-центрах Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка, МКБ, «Юникредит» и Росбанка изданию пояснили, что у нового клиента есть возможность открыть счет только в отделении или при заказе карты на сайте. Ее привезет курьер, он же должен провести идентификацию. В банке «Открытие» такой услуги нет.

Сбербанк и Райффайзенбанк не наблюдают значительного интереса клиентов к открытию счетов для социально значимых платежей, уточнили их представители. Глава дирекции по обслуживанию физлиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Роман Зильбер добавил, что у группы есть удачный европейский опыт удаленной идентификации клиентов, и банк готов разрабатывать идентификацию, например, с помощью видео, и в России, при продлении эксперимента до 1 июля.

У банков нет четкого понимания процедуры удаленной идентификации и точной категоризации социально значимых платежей, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Он добавил, что кредитные организации также решили не рисковать нарушением антиотмывочного законодательства. Партнер отдела консультирования по управлению рисками КПМГ в России и СНГ Игорь Лебедев назвал и другие причины: технические настройки и то, что люди часто отдают предпочтение старым счетам или откладывают открытие нового.

Открывать счета новым клиентам банков без присутствия в отделении ЦБ разрешил в период с 6 апреля по 1 июля. Эта мера касается «социально значимых платежей» — алиментов, стипендий, пенсий и так далее. При этом антиотмывочное законодательство запрещает открытие счета без физического присутствия человека, но регулятор пообещал не наказывать банки за его нарушение, отмечает РБК.