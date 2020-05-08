Суд арестовал банкира Олега Власова по делу о «Ландромате»

Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля председателя совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олега Власова. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Власову предъявили обвинение в создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК).

Источник РБК в Следственном комитете уточнил, что Власова подозревают в участии в преступной схеме вывода денег из России в иностранную юрисдикцию. ТАСС со ссылкой на МВД пишет, что организатором схемы был экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, которому предъявили заочное обвинение по уголовному делу о выводе более 500 млрд рублей, также известному как дело о «Ландромате». По делу заочно обвинили также молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого. Речь идет о сумме размером более 500 млрд рублей.

По данным «Коммерсанта», на момент задержания Власов был под подпиской о невыезде: он обвиняется по делу о хищении 1,3 млрд рублей из НПФ «Первый русский пенсионный фонд», признанного банкротом.

«Ландромат» — крупнейшая операция по отмыванию денег в Восточной Европе. Следствие считает, что в 2013—2014 годах члены международного преступного сообщества под видом легальных операций выводили из России средства в Молдову. После этого деньги списывались по подложным судебным решениям в пользу молдавских компаний, и члены преступного сообщества присваивали средства себе. В общей сложности речь шла о выводе 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) в 2011-2014 годах.