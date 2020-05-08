Что произошло за ночь 8 мая. Коротко
«Новая газета»редакция
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- В Московской области продлили режим самоизоляции до 31 мая. В постановлении губернатора Андрея Воробьева отмечается, что все ограничения, в том числе и цифровые пропуска, продолжат действовать до конца этого месяца.
- Дональд Трамп рассказал о согласии Владимира Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ из США. В начале апреля Россия в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией отправила в США медтехнику и средства защиты, часть из которых оплатила американская сторона. Тогда Трамп назвал это решение «очень милым».
- Ни один из крупнейших российских банков не открывает счета новым клиентам дистанционно несмотря на предоставленное Центробанком разрешение, пишет РБК. Речь идет о «социально значимых платежах», в частности алиментах, пенсиях или других социальных выплатах. В банках уточнили, что новые клиенты могут открыть счета по-прежнему только после прохождения идентификации, например, заказ карту на дом. В этом случае идентификацию проведет курьер.
- Российская отрасль информационных технологий может стать убыточной во втором квартале этого года, говорится в прогнозе Минкомсвязи, с которым ознакомились «Ведомости». По данным министерства, чистая прибыль IT-компаний в апреле – июне может снизиться до нуля, а выплаты процентов по кредитам и другие отчисления сделают этот показатель отрицательным.
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Теги:коронавирус, nt
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