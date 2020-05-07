ЕСПЧ обязал Россию закупить лекарство для полугодовалой девочки, болеющей СМА

Европейский суд по правам человека обязал Россию безотлагательно обеспечить жизненно важным препаратом Spinraza полугодовалую Аду Кешишянц из Кисловодска. Девочка страдает спинальной мышечной атрофией.

Несмотря на то, что родители Ады 14 апреля выиграли судебный процесс за обеспечение лекарством в Ленинском районном суде Ставрополя, местный Минздрав не стал закупать препарат. Ведомство намерено подавать апелляцию.

В решении Ленинского суда говорится, что его «необходимо обратить к немедленному исполнению». Без лекарства девочке становится хуже. За три недели, которые прошли с момента вынесения решения, у Ады несколько раз происходила остановка дыхания, она попала в реанимацию, и сейчас находится в больнице.

ЕСПЧ счел, что промедление в обеспечении лекарством опасно для жизни ребенка. Подававшие жалобу в Страсбургский суд юристы проекта «Правовая инициатива» и адвокат Борис Малахов поясняют, что до 27 мая Минюст должен отправить в Европейский суд документы о состоянии здоровья девочки и предоставленном ей лечении. Если решение ЕСПЧ не будет исполнено, это может быть расценено как нарушение права на индивидуальную жалобу.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) — редкое генетическое заболевание, постепенно парализующее мышцы человека. Начинаясь с отказа ног и рук, в конечной стадии оно доходит до атрофии мышц, отвечающих за дыхание, что приводит к смерти. До двух лет ребенка можно спасти одной инъекцией препарата Zolgensma, являющегося самым дорогим лекарством в мире (инъекция стоит $2,1 млн). Препарат Spinraza обеспечивает поддерживающую терапию.

В России, по разным оценкам, от 2800 до 3500 человек со СМА, среди них — около 100 детей до двух лет. Ряд регионов России закупает Spinraza для нуждающихся в препарате жителей, некоторые регионы — не хотят закупать лекарств для больных СМА.