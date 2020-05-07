Дональд Трамп рассказал, что Путин согласился принять от США аппараты ИВЛ

Президент Владимир Путин принял предложение своего американского коллеги направить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом, как передает Reuters, заявил президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе беседы с американской стороны было предложено направить в Россию партию медицинского оборудования.

В начале апреля президент Путин предложил помощь Трампу в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в США. Американский лидер назвал это решение «очень милым».Часть доставленного из России груза оплатила американская сторона.

Тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что Штаты «смогут в случае необходимости ответить взаимностью».