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Дональд Трамп рассказал, что Путин согласился принять от США аппараты ИВЛ

Политика

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Президент Владимир Путин принял предложение своего американского коллеги направить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом, как передает Reuters, заявил президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером. 

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе беседы с американской стороны было предложено направить в Россию партию медицинского оборудования. 

В начале апреля президент Путин предложил помощь Трампу в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в США. Американский лидер назвал это решение «очень милым».Часть доставленного из России груза оплатила американская сторона. 

Тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что Штаты «смогут в случае необходимости ответить взаимностью». 

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Теги:
sn, ИВЛ, трамп, путин
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