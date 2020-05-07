Россияне призвали наградить ветерана ВОВ, собравшую два миллиона рублей на помощь медикам 

Россияне призвали наградить ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу, которая за несколько дней собрала два миллиона рублей в поддержку российских медиков, борющихся с коронавирусом. Свои подписи под соответствующей петицией поставили уже более 23 тысяч человек.

98-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая во время Великой Отечественной войны была зенитчицей-наводчицей, начала записывать ролики с рассказами о войне. Своих зрителей она попросила помочь врачам, которые заразились коронавирусом на работе.

Сбор средств Зинаида Корнева объявила после того, как узнала об истории британского ветерана Тома Мура, который смог собрать в поддержку медработников более 30 миллионов фунтов стерлингов. Для этого он пообещал с помощью ходунков сделать сто 25-метровых кругов у своего сада в преддверии своего столетнего юбилея.

«Мы вместе в 45-ом году победили фашизм, а сейчас вместе боремся с этим вирусом», — заявила она в своем обращении к Муру.

Зинаида Корнева ушла на фронт в 19 лет и прошла всю войну. День победы она встретила в Берлине. Мур во время войны был танкистом и участвовал в Бирманской кампании.