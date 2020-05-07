Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили стал главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Указ о его назначении, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским, опубликован на официальном сайте главы государства.

«Искренне поздравляю Михаила Николаевича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — прокомментировал свое решение президент Украины.

Национальный совет реформ — этой специальный консультативно-совещательным орган при главе государства по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в стране единой государственной политики реформ и их реализации. Его создал в 2014 году экс-президент Украины Петр Порошенко.

Ранее Саакашвили рассказал, что Зеленский предлагал ему занять пост вице-премьера по реформам, однако в Верховной раде высказались против. Позже стало известно, что политику предложат другую должность.

Напомним, экс-президент Грузии начал свою политическую карьеру на Украине в 2015 году: после прихода к власти Порошенко его назначили председателем Одесской областной государственной администрации. Для этого он получил украинское гражданство и отказался от грузинского. Впрочем, в июле 2017 года украинский паспорт у Саакашвили отобрали, а его самого депортировали. После победы на выборах Владимир Зеленский вернул гражданство грузинскому политику.