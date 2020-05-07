Власти Санкт-Петербурга анонсировали введение обязательного масочного режима 

Ношение масок в общественных местах Санкт-Петербурга станет обязательным. Об новых мерах, введенных для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил вице-губернатор Евгений Елин.

«Мы обяжем носить маски и перчатки. Масочный режим и ношение перчаток станут обязательным. Следить мы за этим будем строго. Особенно в транспорте», — пообещал он.

Конкретных сроков введения масочного режима чиновник не назвал, но добавил, что в вестибюлях метрополитена специально установят вендинговые аппараты, где жители северной столицы смогут купить необходимые защитные средства.

Ранее руководство городского управления Роспотребнадзора рекомендовало обязать жителей Санкт-Петербурга носить маски. Там уточнили, что речь идет не о медицинских, а о гигиенических масках, которые можно найти в обычных магазинах или сшить самостоятельно. Сейчас в городе уже 6190 заболевших коронавирусом, 44 человека с COVID-19 скончались.

Сегодня о введении с 12 мая обязательного масочного режима объявили московские власти. За нахождение в общественном транспорте без маски жителей столицы будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Аналогичные меры были приняты и в других российских регионах.