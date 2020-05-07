В Крыму погиб пилот после жесткой посадки военного вертолета 

В Крыму в результате жесткой посадки погиб пилот военного вертолета Ми-35, принадлежавшего Минобороны. О происшествии на полуострове сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Всего в салоне воздушного судна находилось три человека, их госпитализировали. Один пилот скончался уже в больнице, другие остаются в медучреждении, их состояние медики оценивают как тяжелое.

Инцидент произошел в районе города Джанкой, который расположен на севере Крыма. Вертолет вылетел c аэродрома 39-го вертолетного полка для проведения плановых учебно-тренировочных полетов.

Сейчас на военном аэродроме, где базируются авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-24 и Ми-26, работают члены комиссий ВКС и ПВО Южного военного округа, которые выясняют обстоятельства случившегося.