Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Заражено — 3 883 698 (в РФ — 177 160), смертей — 268 738. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

В Крыму погиб пилот после жесткой посадки военного вертолета 

Общество

1
 

В Крыму в результате жесткой посадки погиб пилот военного вертолета Ми-35, принадлежавшего Минобороны. О происшествии на полуострове сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Всего в салоне воздушного судна находилось три человека, их госпитализировали. Один пилот скончался уже в больнице, другие остаются в медучреждении, их состояние медики оценивают как тяжелое.

Инцидент произошел в районе города Джанкой, который расположен на севере Крыма. Вертолет вылетел c аэродрома 39-го вертолетного полка для проведения плановых учебно-тренировочных полетов.

Сейчас на военном аэродроме, где базируются авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-24 и Ми-26, работают члены комиссий ВКС и ПВО Южного военного округа, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Теги:
sn, военные, вертолет, крым
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera