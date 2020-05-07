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На главу кубанского «Альянса врачей» составили протокол о фейке из-за видео с просьбой выдать средства защиты

Общество

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В Сочи на главу кубанского отделения «Альянса врачей», эндокринолога Юлию Волкову, составили протокол о фейке (ч. 9 ст. 13.15 КоАП) из-за видео с просьбой выдать медикам средства индивидуальной защиты. Об этом в твиттере сообщила руководитель профсоюза Анастасия Васильева.

«Мы контактируем с пациентами — с больными, со здоровыми людьми. Мы невольно можем быть источником инфекции, если будем работать без средств защиты. Если заболеем мы — врачи, медсестры, санитарки, фельдшеры, — то остановить эпидемию и спасать все наше население будет некому», — заявила врач в видео от 25 марта, которое вызвало претензии полиции.

В конце апреля Волкова рассказала «Мбх медиа» о своей беседе со следователями про опубликованный ролик. По словам врача, правоохранители показали ей обращение сотрудников сочинской больницы, где она работает. В нем коллеги заявили, что Волкова «преследует личные, корыстные цели, прикрываясь правозащитной позицией» и просили «пресечь всеми доступными средствами» ее деятельность.

Теги:
kb, протоколы, средства индивидуальной защиты, кубань, альянс врачей
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