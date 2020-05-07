На главу вологодского отделения «За права человека» завели дело о фейке про коронавирус за пост о зараженных заключенных

Следственный комитет возбудил уголовное дело о фейке про коронавирус (ст. 207.1 УК) против главы вологодского отделения организации «За права человека» Григория Винтера, сообщает пресс-служба ведомства.

Правозащитник рассказал «7x7», что 18 апреля опубликовал в соцсетях информацию об этапировании в Вологодскую область заключенных из Череповца и Петербурга. У последних, по словам Винтера, были «явные признаки коронавирусной инфекции». Правозащитник утверждает, что об этом ему сообщил отец одного из заключенных.

«Я опубликовал пост и заодно обратился в прокуратуру Вологодской области с просьбой разъяснить, почему продолжается этапирование заключенных без защитных средств и соблюдения дистанции», — заявил Винтер. Он добавил, что его обращение передали в управление ФСИН, на которое он и пожаловался.

В СК утверждают, что на 23 апреля ни у кого из сотрудников вологодского УФСИН и заключенных коронавирус не был подтвержден. Ведомство также отчиталось об изъятии телефонов и компьютерной техники в ходе обыска у Винтера.