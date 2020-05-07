Защитников петрозаводского парка, на месте которого строят детский сад, заблокировали в карьере. С ними обещают «разобраться»

Трое защитников петрозаводского парка Каменный Бор в эти минуты заблокированы на территории карьера, куда строители вывозили грунт из парковой зоны. Выехать им не дают и угрожают «разобраться».

Как рассказал «Новой газете» один из активистов, Алексей Клес, сегодня они обнаружили, что грунт из Каменного бора пытаются вывезти в неизвестном направлении. Ранее в этом месте обнаружили человеческие останки. Следственный комитет еще не закончил проверку, а защитники парка предполагают, что там могут быть захоронения времен войны.

По этой причине попытку вывести грунт они посчитали стремлением уничтожить возможные доказательства и направились вслед за вывозящим песок самосвалом. Так они оказались в 10 километрах от Петрозаводска в сторону Новой Вилги. Там самосвал сбросил груз в карьер, а два грейдера заблокировали машину активистов. Водитель одного из них на вопрос о целях этой акции ответил: «Сейчас приедут с вами разбираться». Активисты вызвали полицию, но она еще не приехала.

Напомним, в Петрозаводске на месте парка Каменный Бор планируется строительство детсада. Защитники парка протестуют против стройки. Прокуратура уже признала вырубку деревьев там незаконной, однако работы продолжаются.