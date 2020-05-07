В Твери с бывшего здания НКВД сняли мемориальные доски в память о расстрелянных поляках

В Твери со здания Медакадемии, где раньше находилось управление НКВД, сняли две мемориальные доски, посвященные расстрелянным в 1940 году польским военнопленным. Об этом в своем фейсбуке сообщил активист Артем Важенков.

Демонтировать таблички в декабре потребовала прокуратура Твери, решившая, что они были установлены с нарушением закона. Первая доска появилась на здании в 1991 по инициативе тверского отделения «Мемориала», а вторая в 1992 году — по инициативе польской организации «Катынская семья».

Надписи на табличках гласят: «В память о замученных. Здесь в 1930-50-е годы находилось Управление НКВД-МГБ по Калининской области и его внутренняя тюрьма» и «Памяти поляков из лагеря Осташков убитых НКВД в Калинине ради предостережения мира».