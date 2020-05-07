Собянин продлил режим самоизоляции до конца мая

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции для жителей столицы до 31 мая. Об этом сообщается на сайте градоначальника.

«Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — считает Собянин.

Начать работу со следующей недели смогут только промышленные и строительные предприятия. Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая.

Помимо этого, с 12 мая москвичей обяжут носить маски и перчатки на объектах торговли, в общественном транспорте и в такси.За нахождение в общественном транспорте без маски жителей Москвы будут штрафовать на 4 тысячи рублей.

«Многие москвичи уже несколько недель используют маски и перчатки, за что им огромное спасибо. Другие люди могут посчитать это требование еще одним неприятным ограничением. Но в действительности – это не так. Требуя обязательного использования средств защиты, мы не усиливаем ограничения, а – наоборот – делаем огромный шаг к возвращению к обычной жизни», – объяснил мэр.

Дистанционное обучение останется обязательным только для учащихся 9-х и 11-х классов, остальные школьники переходят на режим свободного посещения. О формате и сроках проведения экзаменов для выпускных классов объявят поздее.

По последним данным оперштаба, в Москве подтверждено 92 676 случаев заражения из 177 160 по стране. За все время пандемии в городе скончались 905 человек с COVID-19, 9227 выздоровели. По всем этим показателям столица находится на первом месте среди российских регионов.