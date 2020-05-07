Фигурантам дела «Нового величия» продлили меры пресечения еще на три месяца

Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа срок содержания под стражей и домашний арест фигурантам дела «Нового величия», обвиняемым в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Об этом сообщил «Новой газете» адвокат одного из фигурантов Максим Пашков.

Согласно решению судьи Александра Маслова, обвиняемые Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин остаются под домашним арестом. Остальные фигуранты дела — Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков — в СИЗО.

Прокуратура снова попросила продлить всем подсудимым меру пресечения, основания остались прежние: могут скрыться, оказать давление на свидетелей и обвиняются в тяжком преступлении. Защита заявила, что нет необходимости держать их подзащитных в изоляции, поскольку расследование завершено, а дело уже давно находится в суде. Тем более для заключенных в СИЗО существует реальная угроза здоровью и возможность заразиться коронавирусом. Ранее Верховный суд рекомендовал в разгар пандемии учитывать этот фактор при рассмотрении вопроса о продлении меры пресечения.

Участвовавшие на заседании по видеосвязи Костыленков, Крюков, Карамзин и Полетаев просили суд перевести их под домашний арест или изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Однако их доводы не были услышаны судьей Масловым.

Помимо прочего суд по требованию прокуратуры возобновил судебное следствие и приобщил к материалам дела постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по жалобе Костыленкова на пытки.

Рассмотрение дела приостановилось в конце февраля на стадии прений сторон. Слушания несколько раз переносились: сначала из-за болезни судьи, потом – после введения особого режима работы судов в связи с эпидемией коронавируса. Адвокаты ходатайствовали отложить прения до снятия всех ограничений, чтобы обеспечить гласность процесса и дать возможность присутствовать на заведении всем слушателям и журналистам. Судья согласился удовлетворить просьбу защиты и назначил следующее заседание на 19 мая.

Напомним, в октябре прошлого года во время рассмотрения дела «Нового величия» в Люблинском суде двое обвиняемых — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — вскрыли себе вены. Это произошло сразу после того, как судья Маслов в очередной раз отказался изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

По делу «Нового величия» проходят 10 человек. До августа прошлого года Павликова и Дубовик находились в изоляторе. После широкого общественного резонанса по ходатайству следствия девушкам изменили меру пресечения на домашний арест.

По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Хотя обвиняемые настаивают, что именно человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам создать политическое движение, написал устав, разработал политическую программу и арендовал помещение для проведения собраний. Он является ключевым свидетелем по делу. При этом защита настаивает, что «Руслан Д.» был осведомителем или, возможно, агентом-провокатором спецслужб.

Ранее Люблинским судом был осужден другой участник движения Павел Ребровский, однако в судебном заседании в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на приговор он отказался от своих первоначальных признательных показаний. Реальный срок наказания ему отменили, отпустили под подписку о невыезде и вернули уголовное дело на новое рассмотрение.

Помимо него, в марте прошлого года был приговорен к двум годам лишения свободы условно признавший вину и заключивший досудебное соглашение еще один фигурант дела Рустам Рустамов, который дал показания на всех участников «Нового величия». Другой обвиняемый по делу Сергей Гаврилов покинул Россию. Его объявили в розыск и заочно арестовали.