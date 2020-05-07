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В Москве от вызванных COVID-19 осложнений умерла главврач поликлиники

Общество

 

В Москве умерла главврач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

Сергеева скончалась сегодня утром в клинической больнице № 52 от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Она провела на искусственной вентиляции легких 43 дня.

«Юлия Борисовна отдала профессии более 30 лет, с 2016 года она занимала должность главного врача городской поликлиники № 180. Департамент здравоохранения города Москвы, весь коллектив ГКБ № 52 выражает родным и близким Юлии Борисовны, а также ее коллегам глубокие соболезнования», — добавили в депздраве. 

О существовании официального списка медиков, скончавшихся от коронавируса, пока неизвестно. В «Списке памяти», который составляют сами российские врачи, сейчас 113 фамилий.

Теги:
kb, врачи, коронавирус, москва
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