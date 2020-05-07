Подросток пожаловался в ЕСПЧ на избиение силовиками во время летнего митинга в Москве

Правозащитники направили в Европейский суд по правам человека жалобу на избиение силовиками несовершеннолетнего участника московского митинга 3 августа, сообщила «Новой газете» адвокат «Зоны права» Рушана Камалова.

Пострадавший Александр Костюк, которому на момент инцидента было 17 лет, рассказал, что во время акции за честные выборы в Мосгордуму он поднял над головой Конституцию. Тогда, по словам подростка, на него напали четверо силовиков, которые несколько раз ударили его дубинкой по голове и ребрам. Его также избили по пути в автозак, а потом ударили головой об корпус полицейской машины.

В результате у Костюка диагностировали сотрясение мозга, многочисленные ушибы и ссадины. Правозащитники отмечают, что Следственный комитет отказался проводить проверку по заявлению мамы школьника, а суды признали это решение законным. В жалобе ЕСПЧ адвокат указала, что таким образом российские власти нарушили статьи европейской Конвенции о запрете пыток и праве на эффективные средства правовой защиты.

Это не первая жалоба несовершеннолетнего на избиение силовиками во время прошлогодних митингов. Так, участник июньской акции в поддержку журналиста Ивана Голунова — 17-летний Валерий Теневой — заявил, что получил сотрясение мозга после избиения омоновцем в автозаке. Кроме того, 15-летний Константин Спиридонов рассказывал, что при задержании на митинге 27 июля полицейские ударили его в глаз.