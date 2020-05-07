Прокуратура потребовала возбудить дело о фейках из-за видео о создании COVID-19 для чипирования населения

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело из-за видео, в которых утверждается, что коронавирус якобы был создан для чипирования населения и установления глобального мирового порядка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В видеозаписях утверждается, что COVID-19 был создан искусственно, якобы чтобы уничтожить людей путем заражения под видом вакцинации. Помимо этого, в них говорится, что спрогнозировать распространение коронавируса можно с использованием нумерологических прогнозов.

В прокуратуре отметили, что искусственное происхождение коронавируса не подтверждено ни Всемирной организацией здравоохранения, ни российскими властями. Генпрокуратура также обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать видео.

Конспирологические теории об искусственном создании коронавируса начали массово распространяться в интернете с конца марта. Несколько дней назад схожую версию о чипировании людей через вакцины выдвинул в своей передаче «БесогонТВ» Никита Михалков, после чего программу сняли с эфира. В некоторых случаях подобная информация спровоцировала всплеск вандализма. Так, в Северной Осетии ковид-диссиденты сожгли сотовую вышку МТС, опасаясь вредного воздействия сети пятого поколения (G5), которая, по их мнению, «облучает» людей и заражает их коронавирусом.

«МБХ медиа» подсчитало, что за месяц в России возбудили более десяти уголовных дел за фейки о коронавирусе. Первое из них завели в начале апреля в Петербурге из-за поста во «ВКонтакте» про то, что зараженного вирусом мужчину якобы отпустили из Сестрорецкой больницы №40 на общественном транспорте.