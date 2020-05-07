Грузия с 1 июля откроет границы для иностранных туристов

С 15 июня Грузия откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля страна будет готова принимать туристов из-за рубежа, сообщил премьер-министр Георгий Гахария.

«Мы это сделаем как путем создания коридоров безопасности на сухопутных границах с соседними странами, так и за счет создания коридоров безопасности посредством переговоров с интересными для нас с туристической точки зрения государствами», — цитирует его ТАСС.

Гахария также объявил о постепенном открытии грузинских городов. В частности, с 11 мая в Тбилиси будут сняты все ограничения на въезд и выезд, однако комендантский час там сохранится.

Из-за распространения коронавируса власти Грузии 21 марта ввели режим чрезвычайного положения. В стране также действуют комендантский час, запрещающий выходить из дома с 21:00 до 6:00, и ограничения на передвижение в некоторых городах. В мае уже были открыты Батуми и Кутаиси.

В Грузии, по последним данным, было подтверждено 615 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 275 человек, еще девять пациентов скончались.