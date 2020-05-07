Верховный суд Карелии оставил историка Юрия Дмитриева в СИЗО, несмотря на угрозу заражения коронавирусом

Верховный суд Республики Карелия 7 мая отклонил жалобу на продление ареста историку Юрию Дмитриеву, сообщается на сайте суда.

Ранее более 150 деятелей науки и культуры подписали открытое письмо председателю суда Анатолию Наквасу с призывом освободить 64-летнего Дмитриева из СИЗО Петрозаводска до приговора, поскольку в изоляторе выявлены первые инфицированные COVID-19.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд уже оправдывал Юрия Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии, которое на него завели в декабре 2016 года. Дмитриеву инкриминировали фотографии, обнаруженные в его компьютере, на которых его приемная дочь изображена без одежды. Историк утверждает, что фотографировал болезненную девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой.

В июне 2018 года оправдательный приговор был отменен. Дело отправили в тот же суд на новое рассмотрение, а вскоре Дмитриева арестовали по новой статье — о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас эти дела объединены. Суд проходит в закрытом режиме.

Юрий Дмитриев — исследователь сталинских репрессий. В 1990-х и 2000-х годах он обнаружил несколько мест массовых расстрелов на северо-западе России в годы Большого террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах репрессий.