Губернатор Липецкой области предложил разгонять нарушителей самоизоляции химикатами «как клещей»

Власти Липецкой области подтвердили подлинность аудиозаписи, где губернатор региона Игорь Артамонов обсуждает с мэром Липецка Евгенией Уваркиной дезинфекцию города. Об этом «Мост ТВ» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Аудиозапись появилась в интернете накануне. На ней Уваркина говорит, что дезинфицирующие средства планируется распылять в парке и на остановках общественного транспорта.

После этого губернатор заявляет: «Вы должны работать с максимальным эффектом. Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, [чтобы они думали]: "Ай-ай, ой-ой, сейчас нас как клещей потравят". <...> Выделите точки, где собирается публика, которую вам надо разогнать».

«У нас на набережной постоянно тусуются, как Анатолий Владимирович их назвал, гопники. У нас там буйство, автомобили постоянно», — говорит Уваркина. Артамонов советует распылять дезинфицирующие средства и у торгового центра. «А вдруг полягут? Ну, то есть, надо попробовать сначала», — говорит Уваркина. Губернатор отвечает, что в этом случае ее привлекут к ответственности.

В пресс-службе областной администрации заявили, что совещание прошло в начале апреля, когда в регионе начинался активный прирост заразившихся. «Рассматривались различные варианты — с применением техники, с использованием ранцевых распылителей. Выбирался оптимальный состав растворов для дезинфекции — наиболее безопасный, входящий в перечень рекомендованных Роспотребнадзором», — уточнили в пресс-службе.

Там также отметили, что на аудиозаписи «лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста» и что власти не планировали вредить здоровью граждан, а «речь шла как раз о обратном».

В Липецкой области подтверждено 703 случая заражения COVID-19, 148 человек выздоровели, два – скончались.