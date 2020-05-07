Президент московского «Спартака» Леонид Федун заразился коронавирусом

Вице-президент «Лукойла» и президент футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«У председателя совета директоров ФК "Спартак-Москва" Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице. Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!», — говорится в сообщении «Спартака».

Леониду Федуну 64 года. Он входит в двадцатку богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Журнал оценивает его состояние в 6,3 миллиарда долларов.

В России, по последним данным, зарегистрировано больше 177 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки было подтверждено свыше 11 тысяч заражений, из которых 6,7 тысяч приходятся на Москву. Это число стало рекордным для столицы. С начала эпидемии в стране выздоровели 23,8 тысяч человек, 1,6 тысячи пациентов скончались.