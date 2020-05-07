Правительство предложило разрешить перевозчикам выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за билеты

В правительстве подготовили законопроект, который разрешит воздушным, железнодорожным и водным перевозчикам не возвращать деньги за билеты во время пандемии, сообщают РБК и «Коммерсант» со ссылкой на Минтранс, участвовавший в разработке документа.

По словам источников изданий, перевозчикам позволят переводить средства на личный счет пассажира для покупки нового билета или выдавать ваучер на будущую поездку. Если законопроект примут, такой формат компенсации будет применяться по решению правительства при режиме повышенной готовности или ЧС, утверждает «Коммерсант». Его собеседники предполагают, что Госдума может рассмотреть документ уже в мае.

Инициатива направлена на помощь перевозчикам, которые из-за карантинных мер оказались в сложной ситуации. Так, в авиационной отрасли пассажиропоток сократился на 80%, поэтому снизилась и выручка. По оценкам источников, объем возвратов может достигать 70 млрд рублей, 40 млрд из которых приходятся на «Аэрофлот».

Спрос на железнодорожные перевозки дальнего следования сократился более чем на 70%. В РЖД, как отмечает издание, уже вернули пассажирам больше 3,5 млн рублей из 8 млрд рублей ранее приобретенных билетов.

Сейчас, согласно Федеральным авиационным правилам, пассажир вправе получить возврат денег за билет на рейс, отмененный в связи с пандемией. О решении выдавать сертификаты вместо денег ранее уже объявляли «Аэрофлот» и «Победа». Федеральная антимонопольная служба пообещала проверить такой механизм компенсации и его обоснованность.