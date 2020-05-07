Власти Москвы решили обязать жителей носить маски и перчатки в общественном транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что жители столицы будут обязаны носить в транспорте маски и перчатки. Об этом он заявил в интервью каналу «Россия-24».

Нововведение будет действовать с 12 мая. Система спецпропусков для поездок на транспорте тоже продолжит действовать.

обновление 13:34 За нахождение в общественном транспорте без маски жителей Москвы будут штрафовать на 4 тысячи рублей, сообщил начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

«Давая возможность большему количеству людей работать, мы понимаем, что увеличится количество передвижений на транспорте, количество людей, которые общаются друг с другом. Надо это каким-то образом отчасти компенсировать, поэтому вводим дополнительный режим самоизоляции на метрополитене, более жесткие требования, ношение обязательно масок, перчаток в общественном транспорте, другие требования по контролю за передвижением по городу», — сказал он.

Инфографика: дептранс Москвы

Также Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом в столице составляет около 300 тысяч человек. «То, что мы выявили больных так много, — это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тысяч», — сказал мэр.

По последним данным оперштаба, в Москве подтверждено 92 676 случаев заражения из 177 160 по стране. За все время пандемии в городе скончались 905 человек с COVID-19, 9227 выздоровели. По всем этим показателям столица находится на первом месте среди российских регионов.