Исследование: больше 80% преступлений против пожилых людей в России совершили их ближайшие родственники

82,5% преступлений против пожилых людей в России совершали их ближайшие родственники. 89,5% насильников — мужчины, которые проявили агрессию к матери, бабушке или тете, следует из исследования «Важных историй».

Издание изучило все публично доступные приговоры за насильственные преступления (по ст. 111 ч. 2 п. «б» — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ст. 112 ч. 2 п. «в» — причинение среднего вреда здоровью, ст. 117 ч. 2 п. «г» — истязания и ст. 105 ч. 2 п. «в» — убийство), вынесенные с января 2016 года по декабрь 2019. Из всех дел, опубликованных нас ГАС РФ «Правосудие», 200 относились именно к насилию над пожилыми.

Исследование «Важных историй» показало, что 30% преступлений против пожилых совершили уже ранее судимые люди. По мнению сотрудника «Руси сидящей» Руслана Вахапова, причина — в отсутствии в России системы адаптации бывших заключенных.

Большую часть преступлений против пожилых совершили люди, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. Зачастую, они злоупотребляли алкоголем и были вынуждены ухаживать за своим престарелым родственником. Так накопившийся стресс вылился в раздражение и агрессию.

Что касается признания вины, то в 78% случаев подсудимые от обвинений не отказывались. Некоторым избежать реального срока помогали сами пострадавшие, заявляя о примирении сторон, а иногда они просто просили суд строго не наказывать подсудимых. Те, кого от приговора не спасали, чаще всего получали реальное наказание.