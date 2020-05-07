Чехия решила отправить в Москву сотрудников службы безопасности для защиты дипломатов

МИД Чехии решил направить сотрудников службы безопасности в посольство страны в Москве для защиты дипломатов. Об этом в интервью РБК сказал глава министерства Томаш Петржичек.

Такое решение было принято после акций у зданий дипмиссии в Москве и Петербурге из-за демонтажа в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Петржичек сообщил, что Россия на запросы Чехии по поводу произошедшего пока не ответила.

Акция против демонтажа памятника Коневу прошла в Москве 5 апреля, в Петербурге – 16-го. Ответственность за них взяла на себя незарегистрированная партия «Другая Россия», в ходе последней активисты использовали в том числе дымовые шашки. Из-за акций Чехия направила России ноту.

Памятник Коневу, стоявший в районе Прага-6, снесли в начале апреля. Монумент планируют поместить в пока не созданный Музей памяти XX века. В российском МИДе это назвали нарушением договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года.

«Перемещение памятника не нарушило ни один договор между Чешской Республикой и Россией. В соглашении от 1993 года не обозначено, что этот памятник может стоять именно только на площади в Праге и нигде больше. А вот о чем в договоре от 1993 года говорится недвусмысленно, так это об обязанности обеих сторон не вмешиваться во внутренние дела друг друга», — заявил Петржичек.

После конфликта из-за памятника чешское издание Respekt со ссылкой на источники сообщило, что в Чехию по дипломатическому паспорту приехал россиянин, который привез в чемодане яд рицин, намереваясь отравить мэра Праги и еще одного местного политика. Неназванный член чешского комитета по безопасности Палаты депутатов заявил, что глава контрразведки Чехии Михаил Коуделка якобы рассказал о прибытии россиянина в страну, но высылать его не планируют, так как улик против него нет. В посольстве России информацию Respekt отрицали.