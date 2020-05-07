Доклад ООН: «ЧВК Вагнера» разместила в Ливии около тысячи наемников

В боевых действиях в Ливии с октября 2018 года участвуют от 800 до 1200 российских наемников из «ЧВК Вагнера». Об этом говорится в неопубликованном докладе ООН, о котором пишет AFP.

Агентство отмечает, что это первый случай, когда ООН подтвердила, что «ЧВК Вагнера» поддерживает ливийского фельдмаршала Халифу Хафтара. При этом в докладе говорится, что между его армией и «ЧВК» есть разногласия.

В докладе говорится и о присутствии в Ливии другой частной военной компании — «Российских систем безопасности». По версии авторов документа, они «обеспечивают техническое обслуживание и ремонт военной авиации».

Первых бойцов из «ЧВК Вагнера» в Ливии заметили осенью 2018 года. NYT утверждала, что они в том числе участвуют в военных действиях. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что в Ливии присутствуют не менее двух тысяч российских наемников.

Российский МИД поначалу отрицал присутствие россиян в Ливии. В январе 2020 года президент Владимир Путин говорил, что если там и находятся россияне, то они «не представляют интересы российского государства», поскольку не получают от него никаких денег.