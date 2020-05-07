Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ВРАЧИ

В вашей больнице нет защитных средств? Жалуйтесь! Специальный проект «Синдиката-100»

СМИ сообщили о задержании в Красноярске бизнесмена Анатолия Быкова

Общество

 

В Красноярске задержали бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания Анатолия Быкова. Об этом сообщают РИА Новости, Интерфакс и ТАСС со ссылкой на источники. 

По данным собеседника ТАСС, Быкова «подозревают в убийствах прошлых лет». Интерфакс уточняет, что речь идет о заказных преступлениях. Собеседник РИА Новости утверждает, что Быков задержан по подозрению в убийстве, произошедшем в 1994 году. 

«Проводятся следственно-оперативные мероприятия по местам его проживания в Красноярске, их проводят следователи при оперативной поддержке ФСБ, МВД, Росгвардии», — уточнил собеседник Интерфакса. По данным ТАСС, СК возбудил уголовное дело. «Новой газете» не удалось оперативно связаться с управлением ведомства по Красноярскому краю.

Ранее экс-депутат горсовета Красноярска Владимир Владимиров сообщил в фейсбуке, что около въезда на территорию дома Быкова стояли машины вооруженных силовиков. На звонки бизнесмен, по его словам, не отвечал.

 

Быков занимал должность депутата краевого Заксобрания в 1997- 2016 годах. С 1998 по 2000-й он был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году его задержали по подозрению в организации покушения на криминального авторитета, предпринимателя Вилора Струганова. В июне 2002-го Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 годам условно.

Теги:
em, красноярск, задержание
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera