Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях для медиков, борющихся с коронавирусом 

Медики, которые в результате работы с больными коронавирусом заразились и получили инвалидность, могут рассчитывать на страховую выплату в размере от 688 тысяч до 2 миллионов рублей. Указ о гарантиях для медработников, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, страховую выплату смогут получить врачи, медсестры, санитары и водители автомобилей скорой медицинской помощи. Сумма будет зависеть от степени ущерба их здоровью. Так, получившим инвалидность I группы заплатят 2 064 339 рублей, II группы — 1 376 226 рублей, III группы — 688 113 рублей.

Впрочем, если заражение не привело к подобным последствиям, медработникам выплатят чуть более 68 тысяч рублей. В случае смерти медика его родственники смогут получить около 2,7 миллиона рублей. Выплаты будут осуществляться из Фонда социального страхования.

Не всем медикам, которые заразились коронавирусом, спасая здоровье людей, удалось самим справиться с болезнью. В списке памяти, который ведут врачи в память погибших коллег, уже более ста имен.