Полицейские снова пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции»

Сотрудники правоохранительных органов вновь пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«У меня опять обыск. Пилят болгаркой дверь», — написал он.

ОБНОВЛЕНО 09:25 Обыск у Воронцова продолжается, его самого увезли в главное следственное управление ГУВД Москвы на допрос. В связи с каким делом проводятся следственные действия, по-прежнему не сообщается. По словам жены Воронцова, спецназ сначала пытался проникнуть в квартиру через окна, спустившись с крыши по веревкам, а затем силовики выпилили входную дверь.

Как сообщил «Новой» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, пока сложно сказать, что в этот раз привело правоохранителей к Воронцову. Сейчас к нему направляется адвокат организации Сергей Бадамшин.

В середине апреля у Воронцова уже проходил обыск, следственные действия были связаны с уголовным делом по факту распространения ложной информации о коронавирусе (ст. 207.1 УК). После этого его увезли на допрос. Тогда претензии силовиков мог вызвать опубликованный в паблике во «ВКонтакте» пост о заболевших коронавирусом курсантах и офицерах одного из военных учебных заведений, которых заставляют делать утреннюю зарядку.