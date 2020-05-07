В Москве пришли с обысками к активистам Ассоциации народного сопротивления
Мария ЕфимоваКорреспондент
В Москве силовики пришли с обысками в штаб Ассоциации народного сопротивления (АНС), а также в квартиры двух активистов: Лили Осиповой и Михаила Пулина. Об этом рассказал «Новой газете» пресс-секретарь АНС Никита Зайцев.
«ОВД-Инфо» пишет об обысках по четырем адресам: по данным проекта, силовики пришли также к человеку, который не состоит в АНС, но знаком с активистами движения. Его имя не называется.
По словам Зайцева, в штабе проживает одна из активисток, он выясняет точное число человек, находящихся там. Пресс-секретарь АНС отметил, что у Осиповой в квартире отключили электричество, у нее забрали телефон. По его словам, правоохранители причины обысков пока не называют.
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником