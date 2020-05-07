Власти ряда российских регионов планируют обязать бизнес закупать камеры видеонаблюдения для работы после смягчения ограничений

В некоторых российских регионах контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора малым и средним бизнесом при поэтапном снятии ограничений планируют с использованием видеонаблюдения. Об этом пишет «Коммерсант».

В Нижегородской области хотят внедрить совместное решение «Ростелекома» с NtechLab и местную систему видеоаналитики «Оптимист». В пресс-службе губернатора Глеба Никитина рассказали, что на майских праздниках это начали тестировать несколько компаний.

Камеры, подключенные к единой сети видеонаблюдения, станут одним из условий для открытия компаний в регионе. В ближайшее время работу могут возобновить предприятия по обслуживанию автомобилей, ателье, прачечные и химчистки, салоны красоты и парикмахерские, непродовольственные магазины. Данные о соблюдении ими требований Роспотребнадзора будут поступать в обезличенном виде в систему видеоаналитики.

В Петербурге, по словам источника «Коммерсанта», планируют учесть опыт Нижегородской области. На уровне правительства, утверждает он, это пока не обсуждалось. Система видеонаблюдения уже действует в открытых парикмахерских в Казани, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

В Крыму же, где ряд предприятий начали работать с 1 мая, соблюдение требований контролируют сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры. Там власти пока не обсуждали внедрение автоматизированных систем. Гендиректор компании VisionLabs Дмитрий Марков отметил, что внедрить системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц планируется также реализовать в Дальневосточном, Приволжском и Сибирском федеральных округах.

В России действует режим нерабочих дней до 11 мая из-за ситуации с коронавирусом. Накануне Роспотребнадзор разработал план поэтапного снятия ограничений, введенных из-за ситуации. Решения по этому поводу будут принимать главы регионов самостоятельно.