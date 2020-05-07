Что произошло за ночь 7 мая. Коротко
Александра НовиковаКорреспондент
- Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медикам, работающим в коронавирусных стационарах. На страховую выплату смогут рассчитывать врачи, медсестры, санитары и водители автомобилей скорой медицинской помощи. В случае смерти медика в результате работы с больными коронавирусом, его родственники смогут получить около 2,7 миллиона рублей, а в случае получения инвалидности — от 688 тысяч до двух миллионов рублей.
- За последние сутки в Москве скончались еще 39 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 905. Всего по стране с начала вспышки скончались уже больше 1500 человек.
- Дипломаты ООН со ссылкой на экспертов впервые заявили о присутствии в Ливии порядка тысячи бойцов «ЧВК Вагнера», которые поддерживают ливийского фельдмаршала Халифа Хафтара. Как сообщает AFP, согласно оценкам экспертов ООН, на стороне фельдмаршала могут воевать от 800 до 1200 российских наемников.
- Власти нескольких регионов решить обязать предпринимателей установить камеры видеонаблюдения в их салонах красоты, парикмахерских и непродовольственных магазинах для контроля за соблюдением требований Роспотребнадзора, введенных для профилактики распространения коронавируса. Новые технологии уже начали применять в Татарстане, возможность введения видеонаблюдения для бизнеса прорабатывают и власти Нижегородской области.
- Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, запрещающую ему применять вооруженные силы против Ирана без санкции парламентариев. В своем заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, он назвал документ «крайне оскорбительным» и основанном на неправильном понимании фактов. Напомним, что соответствующую резолюцию Сенат Конгресса США принял после убийства силами американских ВВС иранского высокопоставленного генерала Касема Сулеймани неподалеку от Багдада
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Теги:sn, коронавирус, путин, трамп
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