В Москве число умерших от коронавируса превысило отметку в 900 человек

В Москве за сутки от коронавируса скончались 39 пациентом с подтвержденным коронавирусом, сообщили в мэрии города. Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 905.

Прирост жертв 6 мая оказался на 11 человек меньше, чем днем ранее. Последние два дня погибших было не менее 50 человек. Рекордные на данный момент 67 и 65 человек умерли в московских стационарах в конце апреля, 28-го и 29-го числа соответственно.

Всего по стране с начала вспышки скончались уже больше 1500 человек. По этому показателю Россия находится на 18-м месте в мире. По числу выявленных случаев страна сегодня обошла Германию, выйдя на шестое место. Последние четыре дня ежедневный прирост превышал 10 тысяч случаев.