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В Москве членов «Другой России» задержали после акции с растяжкой «Деньги — народу!» у Белого дома

Общество

 

В Москве полицейские задержали у себя дома трех членов «Другой России», сообщила пресс-служба незарегистрированной партии в своем телеграм-канале. Ранее днем у Дома правительства их сторонники растянули 50-метровый баннер «Деньги — народу! Правительство — на хлеб и воду!»

Задержаны были Борис Шепелюк, Анна Щука и Константин Тамразова. Первых двух уже доставили в ОВД по Пресненскому району, к Тамразову полицейские только пришли домой. Какую статью им вменяют, пока неизвестно. Пресс-служба «Другой России» отмечала, что другим их активистам звонили сотрудники уголовного розыска.

Представители партии, основанной погибшим этой весной писателем Эдуардом Лимоновым, объясняли, что своей акцией у Белого дома требовали прямых выплат россиянам, пострадавшим от ограничительных мер, — по примеру США и стран Евросоюза. В правительстве неоднократно выступали против этого; министр финансов Антон Силуанов говорил, что «если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и с вертолета деньги разбрасывать».

Теги:
другая россия, нацболы, задержания, акции протеста, москва, va
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