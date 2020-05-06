В Москве членов «Другой России» задержали после акции с растяжкой «Деньги — народу!» у Белого дома

В Москве полицейские задержали у себя дома трех членов «Другой России», сообщила пресс-служба незарегистрированной партии в своем телеграм-канале. Ранее днем у Дома правительства их сторонники растянули 50-метровый баннер «Деньги — народу! Правительство — на хлеб и воду!»

Задержаны были Борис Шепелюк, Анна Щука и Константин Тамразова. Первых двух уже доставили в ОВД по Пресненскому району, к Тамразову полицейские только пришли домой. Какую статью им вменяют, пока неизвестно. Пресс-служба «Другой России» отмечала, что другим их активистам звонили сотрудники уголовного розыска.

⚡ Московские нацболы провели у Дома правительства РФ акцию против антисоциальной политики властей в период пандемии. Напротив Белого дома был вывешен 50-метровый баннер с лозунгом: «Деньги — народу! Правительство — на хлеб и воду!»#коронавирус #выплатыhttps://t.co/pOk32Qg404 pic.twitter.com/Mm2vozfUUz — Другая Россия (@drugoros) May 6, 2020

Представители партии, основанной погибшим этой весной писателем Эдуардом Лимоновым, объясняли, что своей акцией у Белого дома требовали прямых выплат россиянам, пострадавшим от ограничительных мер, — по примеру США и стран Евросоюза. В правительстве неоднократно выступали против этого; министр финансов Антон Силуанов говорил, что «если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и с вертолета деньги разбрасывать».