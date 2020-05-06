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Умер сооснователь электронной группы Kraftwerk Флориан Шнайдер

Культура

 

На 74-м году жизни умер один из основателей влиятельной немецкой электронной группы Kraftwerk Флориан Шнайдер. Об этом музыкальному изданию Pitchfork рассказали представители коллектива.

Он умер неделю назад, похороны проходили в узком кругу, уточнили The Guardian его знакомые. По данным агентства DPA, у Шнайдера был рак.

Музыкант родился в семье архитектора Пола Шнайдера, среди проектов которого в том числе было здание аэропорта Кельна. После учебы в консерватории Дюссельдорфа он вместе с Ральфом Хюттером в 1970 году основал Kraftwerk (дословно с немецкого — «электростанция»). 

Как отмечали музыкальные критики, Kraftwerk одними из первых стали использовать синтезаторы, электронные ритмы, созданные при помощи самодельного электронного барабана, и механические голоса, что впоследствии переняли многие поп-музыканты. Их влияние находили в творчестве Дэвида Боуи, Joy Division, Daft Punk и других.

Шнайдер принимал участие в записи всех альбомов Kraftwerk, включая принесший им известность Autobahn 1974 года и The Man-Machine 1978 года, содержавший один из главных хитов группы — песню Das Model. Он покинул группу в 2008 году и не принимал участие в их последнем мировом туре. В последующие годы он почти не выпускал новую музыку.

Теги:
музыканты, электроника, смерть, va
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