Заключенный, получивший травму позвоночника в ходе бунта в иркутской колонии, умер в больнице

В одной из больниц Воронежа умер заключенный иркутской колонии №15, получивший компресионный перелом позвоночника в ходе бунта 10 апреля. Об этом в соцсетях рассказал правозащитник Павел Глущенко; информацию «МБХ медиа» подтвердила родственница погибшего.

«Сегодня ситуация в ИК 15 пополнилась еще одной жертвой. К сожалению парень с переломом позвоночника не выжил», — написал Глущенко. Родственники заключенного уточнили, что он скончался несколько дней назад и был похоронен накануне; через 27 дней он должен был выйти на свободу.

Бунт в ИК-15 строгого режима под городом Ангарском Иркутской области начался после того, как один из заключенных, пользовавшийся авторитетом в криминальном мире, заявил об избиении сотрудником колонии, а еще около 20 человек из солидарности порезали себе вены. На следующий день другие заключенные отказались выполнять требования и подожгли цех деревообработки.

При подавлении бунта спецназом, по оценкам правозащитников, травмы получили несколько десятков заключенных, а еще одного вскоре нашли повешенным. Родственники заключенных говорят, что спустя месяц им все еще ничего неизвестно о состоянии порядка 50 пострадавших ИК-15.

В Минюсте и ФСИН настаивали, что бунт якобы был срежиссирован, а закачиками выступили противники нового руководства иркутского управления ФСИН, которое пыталось лишить привилегированных осужденных поблажек.