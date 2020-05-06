Власти Германии разрешили возобновить национальные чемпионаты по футболу уже во второй половине мая 

Во второй половине мая в Германии возобновятся национальные чемпионаты по футболу. О постепенной отмене ограничительных мер, введенных для профилактики распространения коронавируса, как передает издание Kicker, сообщила канцлер страны Ангела Меркель.

Таким образом Бундеслига станет первым европейским чемпионатом, который возобновится после пандемии. Впрочем, продолжить матчи власти разрешили с некоторыми условиями: например, на трибунах не будет зрителей. Точную дату первых игр организаторы смогут выбрать самостоятельно.

Кроме того, власти страны подготовили план поэтапного выхода из карантина: при соблюдении необходимых мер гигиены будут постепенно будут открываться закрытые из-за эпидемии магазины и спортивные учреждения. Сроки возобновления их работы будут зависеть от эпидемиологической ситуации в каждой из федеральных земель. Крупные массовые мероприятия останутся под запретом как минимум до конца лета.

Ранее канцлер страны объявила о том, что Германия уже прошла первый этап пандемии коронавируса. Всего, по данным института Джонса Хопкинса, в стране было выявлено более 167 тысяч случаев заражения COVID-19, более 6,9 тысячи человек скончались.