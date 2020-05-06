СМИ: миллиардер Дмитрий Босов, занимавший 86-е место в списке богатейших бизнесменов России, покончил с собой

Российский миллиардер и владелец угольных компаний Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом РБК сообщили два его знакомых, эту же информацию подвердил собеседник ТАСС.

Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, в ночь на 6 мая полицейские выезжали на вызов в поселок Усово, где жил предприниматель.

52-летнему бизнесмену принадлежали угольные предприятия «Востокугль» и «Сибантрацит», последняя компания являлась генеральным спонсором «Ночной хоккейной лиги», которую основали по инициативе Владимира Путина.

Предприниматель, которому также принадлежал центр архитектуры и дизайна Artplay, занимал 86-е место в списке богатейших бизнесменов России. По данным Forbes, его состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов.